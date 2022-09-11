الأعرجي يكشف عن "الحل" لملف مخيم الهول

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير الإسباني في بغداد، بيدرو مارتينيز افيال، وبحث معه، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".وأكد الأعرجي بحسب بيان مكتبه، "أهمية الاستفادة من تجارب الناتو لتطوير قدرات قواتنا الأمنية"، مشيرا إلى أن "سياسة العراق هي أن تكون لديه علاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع".ووفق البيان، "تطرق اللقاء أيضا،إلى مواصلة الحرب على داعش الإرهابي، وملف مخيم الهول، حيث أكد الأعرجي أن من نقاط ضعف تنظيم داعش هي أن يبقى المجتمع الدولي متماسكا ضد الإرهاب"، مبينا أن "العراق يسعى إلى إنهاء ملف مخيم الهول وعودة المجرمين إلى دولهم لمحاكمتهم هناك، وأن الحل لملف هذا المخيم هو سحب الدول لرعايها منه".من جانبه أكد السفير الإسباني، أن "بلاده تحاول إعادة مواطنيها المتواجدين في مخيم الهول السوري، من أجل تفكيكه وإنهاء هذا الملف".