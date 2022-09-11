المالكي: لا انتخابات مبكرة الا بعد استئناف مجلس النواب

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، أنه لا انتخابات مبكرة الا بعد استئناف مجلس النواب.

وقال المالكي في بيان، إن "حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان وهذا يعني لا انتخابات مبكرة الا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية".

وأضاف "كما ابدت القوى السياسية موقفها الداعم لقرار القضاء واعلنت رفض حل البرلمان والانتخابات المبكرة المقترحة".

وتابع المالكي "هذا يعني لا داعي بعد للحديث في هذا الموضوع المحسوم دستوريا وقضائيا وسياسيا ويجب مغادرته وتكريس الكلام والجهود والمقترحات على كيفية تفعيل البرلمان وكيفية الاسراع في تشكيل حكومة ائتلافية لتحقيق افضل الخدمات والاستقرار السيسي والامني".