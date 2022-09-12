الكاظمي يؤكد ضرورة إيلاء الجوانب الثقافية في المجتمع

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير، "أجرى زيارة إلى وزارة الثقافة، وترأس اجتماعاً لكوادرها الإدارية والفنية المتقدمة، بحضور وزير الثقافة".وأكد الكاظمي، "ضرورة إيلاء الجوانب الثقافية في مجتمعنا الأهمية البالغة؛ كون النتاج الثقافي يشكل أهم العلامات الحيوية للمجتمع، ووسيلته للتعبير وترسيخ الهوية العراقية المتآخية".ووجّه بـ"الاهتمام بالثقافة والمثقفين، وضرورة اقتراح القوانين والمشاريع التنموية التي ترتقي بالواقع الحالي للثقافة؛ بوصفها أساساً لرقي المجتمعات".واستمع رئيس حكومة تصريف الاعمال إلى، "المشكلات والاحتياجات المطلوبة، واطلع سيادته على سير تنفيذ برامج الوزارة، والعقبات التي تواجه أعمالها في الجوانب الإدارية والفنية، ووجه بتذليلها، وتقديم كل ما يسهل عمل الوزارة في تنفيذ برامجها بنجاح وبفاعلية".