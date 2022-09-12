العراق وإسبانيا يتباحثان في الطاقة والاستثمار ومكافحة الإرهاب

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل السفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيز؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ولاسيما في الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار".وأكد اللقاء، وفق البيان، على "أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وضمن إطار التعاون البنّاء مع حلف الناتو في مجال المشورة والتدريب، وبما يعزز من قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية".