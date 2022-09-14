الحكيم: الأزمة السياسية قابلة للحل بشرط

السومرية نيوز – بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، ان الأزمة السياسية قابلة للحل بشرط توفر إرادة الحل وتنازل الجميع للمصلحة العراقية.



وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الأخير استقبل، سفير روسيا الإتحادية البيروس كوتراشيف وبحث معه تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، فضلا عن مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا وسبل تعزيزها على الصعد كافة".

وبحسب البيان، أكد الحكيم، "ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية"، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لإنهاء أزمة باتت تؤثر على الواقع المعيشي اليومي للمواطن العراقي"، مشددا على "ضرورة صياغة معادلة تحتوي الجميع وتحقق تطلعات الشعب العراقي عبر تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل".

وبين الحكيم أن "الأزمة السياسية قابلة للحل بشرط توفر إرادة الحل وتنازل الجميع للمصلحة العراقية"، مؤكدا "أهمية الشروع بالإصلاح عبر دعم المؤسسات وتقويتها، وتقوية الدولة كضمان حقيقي لمواجهة كل الإشكاليات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والأمنية".