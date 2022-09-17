الحكيم يدعو لرص صفوف الفرقاء السياسيين لخدمة المواطنين

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نيل عراقنا الحبيب شرف احتضان هذا التجمع المليوني السنوي المتنامي والكبير بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ومن شتى بقاع الأرض، لهو نعمة ربانية تستحق الحمد والشكر".وأضاف: " كما أنها فرصة للثناء على الجهود الإستثنائية الكبيرة والمهيبة التي بذلها أصحاب الهيئات والمواكب الحسينية بكرمهم المعهود ورسموا أنصع صور الوفاء والإخلاص على مدى أيام طوال، والشكر موصول للقوات الأمنية والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إنجاح الزيارة المليونية، وأيضا لوسائل الإعلام التي نقلت هذا الحدث الكبير للعالم، ونبتهل إلى العلي القدير أن يحف الزائرين بعنايته وحفظه وبقبول أعمالهم والعودة إلى مدنهم وأوطانهم سالمين غانمين".وتابع: " كما لا يفوتنا أن نحث شركاء وفرقاء المشهد السياسي على استثمار هذه المناسبة المقدسة برص الصفوف وتوحيد الجهود للوصول إلى نقطة الإلتقاء عند مصلحة الشعب والوطن، وتجاوز العقبات التي تقف عائقاً أمام تقديم الخدمات للمواطنين بسبب الإنسداد السياسي الحاصل".