مستشار الأمن القومي يتحدث عن رسالة اطمئنان خلال الزيارة الأربعينية

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفيرة الأسترالية في بغداد، بولا غانلي".وبحث الأعرجي مع السفيرة الأسترالية، "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجرى أيضا بحث ملف مخيم الهول السوري، فضلا عن بحث تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".وأشار الأعرجي، إلى أن "مشاركة السفراء بزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة تمثل رسالة محبة ومواساة مهمة ومشاركة الشعوب في مناسباتها الكبيرة، مجدداً حرص العراق على أن تبقى علاقاته جيدة ومتوازنة مع الجميع".