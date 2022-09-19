الشمري يكشف عن "الحل" للأزمة السياسية القائمة

السومرية نيوز – سياسة



كشفت حركة العراق الوطنية، اليوم الاثنين، عن الحل اللازم للخروج من الازمة السياسية الحالية.







ودعا الأمين العام للحركة محمد الشمري، في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إلى "إبعاد طرفي الصراع والتوتر عن الحكومة المؤقتة الجديدة".



وأضاف، "الحل بإبعاد طرفي الصراع والتوتر عن الحكومة المؤقتة التي يجب أن تتشكل بأسرع وقت ممكن".