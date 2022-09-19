بارزاني وطالباني على طاولة واحدة في أربيل

اجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الاثنين، في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وتحدثت مصادر كردية، عن أن الاجتماع الذي احتضنته أربيل بين بارزاني وطالباني ناقش آخر المستجدات السياسية.