الإطار يحسم خياره بشأن مرشح رئاسة الوزراء

وقال الإطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عقد اليوم، بحضور كامل قياداته اجتماعه الاعتيادي وناقش مجمل الاوضاع السياسية والامنية في البلاد"، مثمناً "الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح الزيارة الاربعينية للإمام الحسين عليه السلام".وجدد التنسيقي "تمسكه بمرشحه الوحيد الى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني"، نافياً "كل ما غير ذلك من اشاعات".وناقش الاطار "الاستعددات التي يبذلها مع حلفائه من اجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية".