أكاديميون ومثقفون يوجهون رسالة الى رئيس مجلس القضاء

قدم مجموعة من الاكاديميين والمثقفين، الخميس، رسالة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيدين بالقرارات التي وصفوها بـ"الشجاعة" التي صدرت عن المجلس في قضايا النزاهة ووقف هدر المال العام.

وجاء في الرسالة "نحن مجموعة من الاكاديميين والمثقفين العراقيين نعبر رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان عن ثقتنا وأعتزازنا بعمل المحاكم العراقية خاصة في قضايا النزاهة وإستغلال السلطة من قبل البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وفي ظروف حساسة ومعقدة أظهرت للرأي العام وللشعب العراقي مدى الحرص والمسؤولية العالية التي طبعت قرارات القضاء العراقي والتوجيهات الحازمة التي أوعز بها رئيس مجلس القضاء وربما لم يكن البعض يتوقعها نتيجة إرهاصات المرحلة وصعوباتها البالغة".

وأكد الاكاديميون أن "تلك القرارات الشجاعة تلك تفتح الطريق لمرحلة جديدة لاهوادة فيها في مواجهة قوى الفساد ومستغلي المنصب والسلطة وتأكيد على ان القضاء لا ينحاز لاحد ولا يخضع لضغوط، بل هو يمثل العدالة التي يجب أن تنتشر وتسود، وتوفر ضمانات الحماية الكاملة لمصالح الأمة، وتطلعاتها المستقبلية".

واعربوا أن "تكون الفترة المقبلة ميدانا للمواجهة مع الفساد ومع من يتوهم ان القضاء عاجز عن ملاحقة الفساد والمفسدين ومنعهم من استغلال السلطة وتعريض مصالح الشعب الى التهديد والاستمرار في تحقيق مصالحهم الشخصية"، مشددين بالقول "وهو ما يدفعنا الى العمل الجاد لدعم القضاء بالوثائق والمستندات والأدلة على فساد هذا المسؤول المستغل او ذاك ودون تردد بعد أن تيقنا تماما من قدرة القضاء العراقي على ممارسة دوره كاملا دون تردد".