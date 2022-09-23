العراق ومجلس التعاون الخليجي يبحثان الدعم الاقتصاديّ وربط الطاقة

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى الحجرف، على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة بدورتها الـ77 المُنعقدة في نيويورك، وبحث الجانبان سُبُل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجُمهُوريَّة العراق".وأكَّد الوزير، أنَّ "الحكومة مهتمَّة بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون في سائر الصُعُد، مُعرباً عن شكره وتقديره للأمين العامّ لاستمرار العمل الجاد في مجال الدعم الاقتصاديّ وربط الطاقة التي تساهم في تحسين أوضاع الشعب العراقيّ والنهوض بالاقتصاد العراقيّ".وبين، أن "العراق بيئة استثماريّة واعدة وآمنة، داعياً الشركات الاستثماريّة إلى العمل في العراق في مجال البنى التحتيّة، كما أطلع الوزير الأمين العامّ على مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة العراقيَّة، والحراك السياسيّ الرسميّ حول تشكيل الحكومة الجديدة".وناقش الطرفان "عدد من الموضوعات الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك، وبخاصةً تأثير الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة على الأمن الغذائيّ، وضرورة العمل على نحو جماعيّ لمُواجهة التداعيات المُحتملة للأزمة بمُختلِف أبعادها، الاقتصاديَّة والإجتماعيَّة".من جهته، أكّد الحجرف "دعم مجلس التعاون لأمن واستقرار العراق، مُشدّداً على حرص دول الخليج على دفع العلاقات الخليجيَّة-العراقيَّة خدمة للمصالح المُشترَكة".