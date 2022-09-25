الكشف عن اتفاق نهائي لتشكيل "⁧‫تحالف ادارة الدولة‬⁩"

كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري، الأحد، عن الاتفاق النهائي على تشكيل ⁧‫تحالف ادارة الدولة‬⁩.





وأضاف "‏على امل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية". وقال الشمري في تغريدة على "تويتر"، "الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف ادارة الدولة‬⁩ بين ⁧‫الاطار التنسيقي‬⁩ والحزبين الكرديين وتحالف ⁧‫العزم‬⁩ وتحالف ⁧‫السيادة‬⁩ وبابليون‬⁩ وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي".وأضاف "‏على امل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية".