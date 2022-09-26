الحلبوسي يستبق جلسة البرلمان المرتقبة بلقاء بلاسخارت

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد".ومن المتوقع ان يعاود مجلس النواب عقد جلساته خلال الفترة المقبلة، بعد تعطله الفترة الماضية بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً.