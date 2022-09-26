اول تعليق من الحلبوسي عقب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان

وذكر الحلبوسي في كلمة نقلتها الوكالة الرسمية، إنه "كان من المفترض عقد جلسة البرلمان يوم 20 من الشهر الحالي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقترح تأجيلها".واضاف: "لم اتداول قرار استقالتي مع قادة الكتل السياسية والزملاء"، مبينا أن "المناصب تكليف ويجب ان يعي الجميع حساسية المرحلة".ودعا الحلبوسي، القوى السياسية إلى "مجاراة الازمات الراهنة".