الإطار التنسيقي يدعو الكرد لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية

وقال الاطار في بيان، إنه "عقد جتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين، وناقش الاطار التنسيقي اخر مستجدات الوضع السياسي في العراق واستحقاقات المرحلة المقبلة".ورحب الاطار التنسيقي بـ"دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة تعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد"، مجدداً "استعداده للذهاب الى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات واقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".ودعا الاطار القوى الكردستانية الى "حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية"، مؤكداً "ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وادارة الدولة".