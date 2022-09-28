كتلة سياسية تقرر دخول جلسة البرلمان والتصويت على استقالة الحلبوسي – عاجل

السومرية نيوز – سياسة

قررت كتلة إشراقة كانون، اليوم الأربعاء، دخول جلسة مجلس النواب العراقي، فيما أكدت التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.



وقال مراسل السومرية، ان "كتلة إشراقة كانون قررت دخول جلسة مجلس النواب العراقي، وأكدت التصويت على استقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

الى ذلك أكد مصدر نيابي، اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان بحضور 234 نائباً.