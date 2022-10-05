نائب عن السيادة: معارضة الصدر الشعبية اخطر من السياسية

اعتبر النائب عن تحالف السيادة عدنان الجحيشي، الأربعاء، معارضة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الشعبية هي اخطر من المعارضة السياسية، مؤكداً عدم وجود ملاحظات لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.



وقال الجحيشي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "محمد شياع السوداني هو ليس بعيداً عن الساحة السياسية"، مشدداً بالقول "اثبت كفاءته ومهنيته وهو رجل وسطي ومحترم ولا توجد أي ملاحظات عليه".

وأضاف أن "السيد الصدر لاعب سياسي قوي في الساحة العراقية وجمهوره لا يستهان به"، معتبراً أن "لديه معارضة شعبية وهي اخطر من المعارضة السياسية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد، أمس الثلاثاء، أن تطلعات الشعب هي تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد.

وأعرب الصدر في تغريدة له على تويتر" تأييده لكلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن من ضبط النفس، داعياً الى ضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف والسلاح من كل الأطراف.