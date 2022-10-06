بعد جلسة السبت.. مجلس النواب يعلن جدول اعمال جلسة الاثنين

اعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، عن تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لعقد جلسة ثانية للأسبوع القادم بعد أن حدد الأولى يوم السبت.

وبحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، تضمن جدول أعمال جلسة الاثنين 7 فقرات وكما مبين في أدناه: