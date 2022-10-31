إحالة رئيس الجمهورية السابق ‏الى التقاعد (وثيقة)

وقالت مدير عام الدائرة هيفاء شكر محمود في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ‏‏إن "العدد ‏تضمن صدور مرسوم جمهوري تكليف عبد اللطيف جمال ‏رشيد بمهام رئيس جمهورية العراق ومرسوم جمهوري رقم (33) ‏لسنة 2022 احالة برهم صالح رئيس جمهورية العراق ‏الى التقاعد".وأضافت المدير العام، أن "العدد تضمن أيضاً صدور قرارات ‏صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا المرقمة (49 وموحدتها 83/ ‏اتحادية / 2022 في 21/9/2022) و(156 وموحدتها 160/ ‏اتحادية / 2022 في 26/9/2022)"، مشيرة الى "صدور قرار ‏صادر عن مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2022 تحديد دائرة ‏المنظمات غير الحكومية جهة رقابية على عمل المنظمات غير ‏الحكومية، وتعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة الثقافة ‏والسياحة والاثار رقم (1) لسنة 2022 ، فضلا عن صدور ‏بيانات صادرة عن وزارة العدل افتتاح واستحداث دوائر للكاتب ‏العدل".