وزير الخارجية: سنعتمد الدبلوماسيَّة الاقتصادية

وذكر بيان للخارجية، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى عدداً من سفراء وموظفيّ وزارة الخارجيَّة، خلال حفلٍ ترحيبيّ أقامته الوزارة لمُناسبة تجديد تسنُّم الوزير لدفَّة الدبلوماسيّة".وعرض الوزير، وفق البيان، "أهم الاشتغالات الواجب اعتمادها خلال المرحلة القادمة، في مُقدمتها تدعيم العمل بالدبلوماسيَّة الاقتصادية ورفع مُستوى كفاءة الجهاز الإداريّ في مركز الوزارة والبعثات العراقيَّة، مُضافاً إلى استكمال خطوات تدريب ورفع قدرات الملاكات الوظيفيَّة في الوزارة، عبر معهد الخدمة الخارجيَّة".وأشار الوزير، إلى "ضرورة أن تكون المرحلة القادمة، تمثّل رافعة حقيقية ومنصة متقدمة للدولة العراقية تحقيقاً لأعلى مستويات المصلحة الوطنيَّة العُليا، خدمةً لشعبنا الكريم، وإنسجاماً مع البرنامج الحكوميّ الذي صوّت عليه مجلس النوّاب العراقيّ".