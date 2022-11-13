العراق واستراليا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيق الصداقة

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عبد اللطيف جمال رشيد أستقبل، اليوم الاحد في قصر السلام ببغداد، سفيرة استراليا لدى العراق باولا كانلي، التي قدّمت تهانيها الى فخامته بمناسبة انتخابه"، متمنية له "النجاح والتوفيق في مهام عمله".وأضاف، أن "السفيرة كانلي عبرت عن رغبة بلادها في تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، وبما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين".واشار البيان الى، أن "رئيس الجمهورية شكر السفيرة لتهانيها الطيبة"، مؤكداً حرص العراق على "توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين".