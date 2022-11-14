الحكيم يدعو إلى تمثيل أكبر للمرأة في المشهد السياسي

وقال مكتب الحكيم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم استقبل اليوم السفيرة الأسترالية في بغداد بولا گانلي"، مبينا انه "تم بحث العلاقات الثنائية بين العراق واستراليا وتطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".وشدد الحكيم على "أهمية تبادل الخبرات في مجال الزراعة، ودعونا في هذا السياق إلى تطوير القطاع الزراعي بإدخال التكنلوجيا الحديثة في مجالات المكننة والري، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تمتلك فيها استراليا تجربة رائدة"، لافتا إلى "أهمية استثمار نقاط القوة التي تمتلكها الحكومة المتمثلة بالدعم الإقليمي والدولي والوفرة المالية والإستقرار الأمني والدعم النيابي، والعمل على استعادة الثقة بالعملية السياسية من خلال مشاريع تنموية تحسن من الواقع العراقي وتوفر فرص العمل".وعبر الحكيم، عن سعادته "بوجود تمثيل للمرأة في الحكومة العراقية"، داعياً إلى "تمثيل أكبر لها في المشهد السياسي وباقي القطاعات بما يتناسب مع مكانتها وإمكانياتها".