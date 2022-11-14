العراق وسوريا يبحثان التعاون المشترك

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح، إذ حمل تحيات الرئيس السوري بشار الأسد الى رئيس الوزراء، وتأكيده أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين".كما قدم الدندح، لرئيس مجلس الوزراء، "برقية من رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، ضمّنها تحياته وتهانيه لمناسبة تسلم السوداني مهامه وتشكيل الحكومة".وشهد اللقاء، بحسب البيان، "التباحث في كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين العراقي والسوري".