وصف القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، الاثنين، المنظومة السياسية بـ"رأس الفساد"، معتبراً أن منظومة الحكم أصبحت مؤسسة أقوى من الدولة.



وقال عبد اللطيف خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "المنظومة السياسية رأس الفساد وما زال نظام الحكم محاصصاتي وائتلافي فلا نتوقع خيراً من أي حكومة".

وأضاف أن "منظومة الحكم أصبحت مؤسسة أقوى من الدولة"، معتبراً أن "السوداني بدأ بخطوات ممتازة".

وبشأن آخر، تساءل عبد اللطيف "لماذا لا يتم وضع شركات الاتصال في شركة وطنية للاتصالات".

وشدد بالقول "يجب أن تكون شركة مختلطة بين القطاع الخاص والدولة"، مطالباً بـ"الخروج من الاقتصاد الريعي".