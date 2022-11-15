برلمانية تطالب بإبطال عقد سلطة الطيران مع "بزنس انتل" وتكشف الأسباب

وقالت نصيف بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، " الحاقاً بكتابنا ذي العدد (3926) في 13/11/2022 راجين تشكيل لجنة تحقيقية حول الكيفية التي تم بها إبرام عقد بين سلطة الطيران المدني مع شركة (بزنس انتل) الكندية للحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي".وأضافت، أن "العقد تم رغم عدم استيفاء شركة "بزنس انتل" الشروط القانونية الواجب توفرها لغرض التعاقد معها لاسيما وأن الأموال التي تم تهريبها في (سرقة القرن) حدثت عند استلام الشركة مهام عملها في المطار".