حمودي يستقبل وزير الصحة ويدعو لتفعيل الضمان الصحي

وذكر المكتب الإعلامي لحمودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأخير استقبل وزير الصحة، صالح الحسناوي، وبحث معه الخطط الرامية لتحسين الواقع الصحي في البلاد.وأكد حمودي بحسب البيان، "أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية والمتابعة الميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية والوقوف على أدائها واحتياجاتها، وتامين العلاجات المجانية"، داعيا الى "ضرورة تفعيل قانون الضمان الصحي".