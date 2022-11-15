رئيس الوزراء يوجه بتخفيض امتيازات الدرجات الخاصة والمسؤولين

وقال السوداني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي حضره مراسل السومرية، إنه "أشر جملة ملاحظات خلال زيارته لمستشفى الكاظمية، من بينها حاجة القطاع الصحي إلى تغيير حقيقي"، مضيفاً أن "الوضع كان سيئاً جداً"، معتبراً ظروف عمل الأطباء من حيث سكنهم والتغذية أيضاً كان سيئاً.ونوه إلى "تخصيص 6 مليارات لدائرتي صحة الكرخ والرصافة من أجل معالجة الأوضاع المتردية في المستشفيات، مع تحديد سقف زمني للإصلاحات لا يتجاوز 10 أيام".وتابع، أنه "تم الايعاز إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لمتابعة قانون تخفيض امتيازات الدرجات الخاصة والمسؤولين".كما أشار إلى أنه "لا توجد إحصائية رقمية للفساد والسرقات من قبل الجهات المعنية"، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك رقماً حقيقياً لرقم المال المسروق، موضحاً أن "هنالك مشروعاً للتعاقد مع شركة تدقيق عالمية مختصة لكشف حجم المال المنهوب".ولفت السوداني، إلى "تكليف وزارة الاتصالات بدراسة الرخصة الرابعة لإنشاء شركة اتصال وطنية".وأكد رئيس مجلس الوزراء، "تثبيت خارطة طريق وتم التصويت عليها في المنهاج الوزاري لحل المشكلات العالقة بين بغداد وكردستان وأن اللقاءات مستمرة والحكومة ماضية في حلحلة بقية المشاكل".وشدد على "إعادة النظر في الكمية المخصصة للعراق فيما يتعلق بتصدير النفط من قبل منظمة أوبك".وأضاف السوداني، أنه "تم حل مشكلة تمويل كأس الخليج المقررة في البصرة على أن يضمن المبلغ في موازنة عام 2023".