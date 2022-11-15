رشيد وبارزاني يؤكدان على حسم المسائل العالقة بين المركز والإقليم

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ السومرية نيوز، إن رشيد التقى في مدينة أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني اسيد مسعود بارزاني؛ "لبحث التطورات العامة في البلاد إلى جانب الأوضاع السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتم التأكيد على ضرورة حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر الحوار الحريص والمستمر وفقا للدستور والقانون للوصول إلى حلول ترسخ التفاهم البناء".وأكد الجانبان، "أهمية بذل كل الجهود المشتركة والتعاون المستمر في سبيل الدفاع عن سيادة العراق وأمنه وتحقيق أماني وطموحات شعبه في العيش الكريم وتقديم الخدمات".