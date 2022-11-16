مشخصاً أسباب الحريق.. تجمع الفاو يطالب بتغيير سلطة الطيران وادارة مطار بغداد

وقال عبد الجبار في مقطع مصور ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال مشاهدة حريق أحدى الصالات بمطار بغداد الدولي والعشوائية في معالجته، تحدثنا عن تحذيرات عديدة بعد تغيير الشركة الامنية في المطار قبل اسابيع لاسيما بعد معاملة مهندسي الطائرات بصورة سيئة ونقلهم الى السكك".وأضاف، أن "هذه المؤشرات خطيرة وتوقعنا ان تحصل حوادث واختراق لمطار بغداد"، مرجحاُ ان "تؤدي سوء صيانة الطائرات الى حوادث بالطيران وسقوط بالطائرات"، مبينا: "وجهنا تحذيراً نهاية الحكومة السابقة بان المطار من الممكن أن يخترق".واشار رئيس تجمع الفاو الى، انه "من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو لاحظنا وجود دخان كثيف في الصالة والذي يعني غياب عمل ساحبات الهواء، بالاضافة الى دخول مواد قابلة للاشتعال داخل الصالة وهذا دور الشركة الامنية التي اصرنا على وجود مخاوف من ادائها؛ لان ليس لديها اي خبرة واعمالها المماثلة ضعيفة جداً كالعمل في افغانستان وليبيا التي تخلو من السيطرة والامن".وبين، أن "الشركة الامنية كانت غير موفقة في ادائها، بالاضافة الى عدم اخلاء المسافرين وليس هناك جهدا من الشركة الامنية باخلائهم خارج الصالة"، لافتا الى أن "السبب الحقيقي وراء الحريق وجود كافتريا في الطابق الثاني بصالة بابل بترانزيت".وذكر عبد الجبار، ان "هناك ارتباكاً كبيراً للعاملين داخل المطار؛ لانهم غير ممارسين عمليات تدريب مسبقة"، محملا سلطة الطيران وادارة المطار مسؤولية الحريق"، داعياً الى فتح تحقيق وتغيير ادارة المطار وسلطة الطيران".