بخصوص سحب يد مدير هيئة للكمارك.. مكتب السوداني يخاطب مجلس النواب (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات

خاطب مكتب رئيس مجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس النواب بشأن سحب يد مدير الهيئة العامة للكمارك.



الوثيقة ادناه: وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "يود اعلام الأمانة العامة لمجلس النواب بعدم ورود كتابين صادرين من مكتب النائب هادي السلامي بشأن سحب يد مدير الهيئة العامة للكمارك.الوثيقة ادناه:

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للكمارك، ايضاحاً بخصوص ما ورد في كتاب مكتب النائب هادي السلامي.



وبحسب الهيئة العامة للكمارك فإنه "سبق وان صدر قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2018 حيث جاء بالفقرة (2) منه (إلزام الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد المستندات الالكترونية في تعاملاتها المتعلقة بالتبادل التجاري في المنافذ الحدودية وارشفة تلك المعاملات وفق نظام الكتروني وخلال سقف زمني).



ووفق الوثيقة، فإن "قرار مجلس الوزراء رقم (183) لسنة 2020 والمتضمن (تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتقاعد مع الاونكتاد لاتمتة العمل الكمركي وإلغاء جميع القرارات السابقة بشأن موضوع الاتمتة) وبذلك يعتبر ما أشار اليه النائب بخصوص القرار (106) تم الغاءه حسب القرار (183)، وان الهيئة ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.



وأشارت الهيئة العامة للكمارك في كتابها الى ان "الأشخاص الذي التقى بهم النائب هادي السلامي هم معقبين غير شرعيين يطلبون الدخول الى الدائرة حيث ان إجراءات الهيئة هي استلام الكتب الخاصة بصاحب العلاقة وإنجازها وأرسالها الى الدوائر بيد معتمدين مخولين".



وتابعت، "ورد في كتاب النائب الطلب من رئيس الوزراء سحب يد لنا بسبب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2018 وهو قرار ملغى كما ذكرنا أعلاه بقرار (183) لسنة 2020 وهو مخالف لنص المادة 170 من قانون موظفي الدولة لسنة 1991".