رسمياً.. السوداني يقرر إعفاء مديري سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي

السومرية نيوز – سياسة

قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار من مهامهم، على خلفية حادثتي الحريق اللتين شهدهما المطار خلال اليومين الماضيين. جاء ذلك بعد زيارة أجراها الى مطار بغداد الدولي.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، "الأخير عقد فور وصوله الى مطار بغداد اجتماعا ضم كلًا من وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، فضلاً عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة".