السوداني يصدر توجيهات تخص فريق الجهد الهندسي والخدمي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير، "اجتمع بفريق الجهد الهندسي والخدمي. واستمع سيادته من رئيس الفريق الى تقرير مفصّل عن مراحل سير العمل في المناطق التي شُرع بالعمل فيها".واطلع السوادني، على "المعوقات والمشاكل التي تتطلب قرارات سريعة من أجل ديمومة زخم العمل، لاسيما أن فريق الجهد يستعد للتوسع بمهامه ليشمل مناطق جديدة".وبارك السوداني، "جهود الفريق الهندسي رغم قصر مدّة الانطلاق بالعمل، وحث العاملين فيه على بذل المزيد من أجل تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين".ووجه رئيس مجلس الوزراء، "الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة للعقبات المالية، ورفد الفريق بالآليات المطلوبة، وتقسيم المسؤوليات وفق قواطع التنفيذ".واوعز رئيس مجلس الوزراء الى "لجنة متابعة البيانات، باستقبال شكاوى المواطنين ومناشداتهم، وتحديد أولوياتها بحسب الأهمية، ورفعها الى الفريق من أجل اتخاذ مايلزم بشأنها، لاسيما أن وزارة التربية قد اقترحت شمول المدارس بحملة الفريق في الاعمال الانشائية والخدمية والتجهيز، في المناطق المشمولة بالأعمال الخدمية".