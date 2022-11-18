الأعرجي يصل البحرين للمشاركة في منتدى حوار المنامة

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأخير وصل إلى المنامة ضمن وفد يترأسه وزير الخارجية، فؤاد حسين، للمشاركة في منتدى حوار المنامة، المنعقد للفترة من 18-20 تشرين الثاني، من العام الحاليّ، تحت عنوان "القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط".وينعقد مُنتدى حوار المنامة بشكل سنويٍّ في مملكة البحرين بمُشارَكة العديد من دول المنطقة والعالم بتنظيم المعهد الدوليِّ للدراسات الاستراتيجيّة؛ لتدارُس الواقع الأمنيِّ، والاقتصاديِّ، والسياسيِّ للمنطقة، والعالم.