مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل عقد جلسة المجلس نصف ساعة.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب أجّل انعقاد جلسته نصف ساعة". جدول الاعمال ادناه: