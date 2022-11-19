السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني اعلن بـدء العمل في مشروع توسعة مصـفى الشنافية في محافظة الديوانية، وذلك في أولى محطات زيارته التفقدية الى المحافظة التي وصلها صباح اليوم السبت".وبحسب البيان، أكد السوداني "عزم الحكومة على تطوير القطاع النفطي، واتمام المشاريع التي تلبي حاجة المواطنين من الوقود".واشار البيان الى، أن رئيس الوزراء "بين أنه تم وضع التصاميم الخاصة بتوسعة مصفى الشنافية، الذي سيعمل على زيادة طاقة الإنتاج في المصفى مـن 20 الـف برميـل يومياً الـى 90 الف برميـل يومياً، بإضـافة وحـدة تكريـر بطـاقـة 70 الـف برميـل في اليـوم"، مؤكدا "انه تم التوجيه بأن يكون الانتاج متوافقا مع المتطلبات البيئية".وأوضح السوداني، أن "هذه الزيادة ستسـهم في تخفيض استيراد البنزين وزيـت الـغـاز، وتـوفير كميـات فائضـة مـن منتوج الغـاز السـائل وزيت الوقود، ذات المـردود الاقتصـادي الكبيـر، كما سيوفر المشروع بحدود ثلاثة آلاف فرصة عمل، لتشغيل أيادٍ عاملـة محلية".وأضاف، أن "قيمة هذا المشروع بلغت 125 مليون دولار، ومن المؤمل إضافة وحدات الهدرجة والتكرير والوحدات التكميلية لتحسين مواصفات البنزين، وهي وحدات ستحتاج الى تخصيصات أخرى بحدود 675 مليون دولار".وبين رئيس الوزراء، أن "هذا المشروع سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة خلال مدّة الإنشاء بحدود 2000-5000 فرصة مباشرة أو غير مباشرة، وسيستقر على توظيف 3000 فرصة عمل دائمية بعد اكتماله".وبحسب البيان، فإن "السوداني التقى ممثلين عن المتظاهرين في ناحية الشنافية، وذلك على هامش زيارته للناحية وإعلان بدء العمل بتوسعة مصفى الشنافية".