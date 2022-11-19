بدء جلسة مجلس النواب

السومرية نيوز – سياسة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، بدء أعـمـال جلســـــة مجلس النواب الحادية عشر والتي تتضمن مناقشة عدة مشاريع من بينها القراءة الثانية لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أنه "تم افتتح أعـمـال جلسة مجلس النواب الحادية عشر من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".