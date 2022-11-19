البرلمان يُنهي قراءة مشروع قانون الشراكة بين قطاعي العام والخاص

أنهى مجلس النواب، اليوم السبت، قراءة مشروع قانون الشراكة بين قطاعي العام والخاص.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وقبل قليل ذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أنه "تم افتتح أعـمـال جلسة مجلس النواب الحادية عشر من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".