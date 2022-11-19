تأكيداً للسومرية.. تكليف عماد الاسدي بمهام رئيس سلطة الطيران المدني (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة عن مدير مكتب السوداني وحصلت عليها السومرية نيوز، انه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، وفق الصلاحيات المخولة بموجب الدستور والتشريعات النافذة، تقرر ما يأتي:أولاً: إنهاء تكليف نائل سعد عبد الهادي من مهام رئيس سلطة الطيران المدني، ويعاد إلى شركة الخطوط الجوية العراقية.ثانياً: انهاء تكليف علي محمد تقي صاحب من مهام مدير إدارة مطار بغداد الدولي ومعاون رئيس سلطة الطيران المدني، وينقل إلى وزارة النقل.ثالثاً: إعفاء حسين علي حسين من مهام شعبة أمن المطار التابعة إلى قسم أمن وسلامة الطيران، وينقل إلى وزارة النقل.رابعاً: تكليف عماد عبد الرزاق عبد علي الأسدي بمهام رئيس سلطة الطيران المدني.خامساً: تكليف المهندس علي جواد كاظم علي شبيب بمهام مدير إدارة مطار بغداد الدولي.سادساً: تكليف امجد كاظم حسون الجبوري بمهام معاون رئيس سلطة الطيران المدني.