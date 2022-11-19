البرلمان يؤجل تقرير ومناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم

السومرية نيوز – سياسة

أجل مجلس النواب، اليوم السبت، تقرير ومناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (۱۹) لسنة ۱۹۹۷.



وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجلس أجل تقرير ومناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (۱۹) لسنة ۱۹۹۷".

وقبل قليل ذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أنه "تم افتتح أعـمـال جلسة مجلس النواب الحادية عشر من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".