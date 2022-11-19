البرلمان ينهي مناقشة التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري

أنهى مجلس النواب، السبت، مناقشة التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (۱۳۸) لسنة ١٩٧١".



