العراق وفنلندا يناقشان ملف الهجرة واللاجئين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى مع وزير خارجيَّة جُمْهُوريَّة فنلندا بيكا هافيستو، وذلك على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة 2022، المُنعقد في مملكة البحرين".وأكّد فؤاد حسين بحسب البيان على "أهمّية تدعيم أوجُه العلاقات الثنائيّة عبر تنويع أطر التشاور بما يُساهِم في تحقيق تطلّعات بغداد وهلسنكي، ورفع وتيرة التعاون الثنائيّ لمُجمَل الجُهُود الجاريّة، وعلى مُختلِف الصُعُد السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والصحّية، والتنمويَّة بما يعود بالخير على كلا البلدين".

وناقش الجانبان "عدة مواضيع مُتعلقة بحل العقبات التي تواجه العراق في ملف الهجرة واللاجئين العراقيين وسُبُل التعاون بين الجانبين للعمل على اندماج اللاجئين في المجتمع الفنلندي، ومُناقشة العودة الطوعيَّة لمن يرغب منهم بذلك وتسهيل العقبات كافة التي تحول دون عودتهم إلى وطنهم".وأشار الوزير الى "الدور الذي لعبه العراق لجمع الفرقاء الإقليمين في المنطقة، وتجسد ذلك لعدد من الإجتماعات والمُؤتمرات التي احتضنتها بغداد وتقريب وجهات النظر والمضيّ قدماً في المسار الصحيح والتي كان أخره مُؤتمر بغداد للتعاون الشراكة والذي أسس إطار علميّ لتخفيف التوترات في المنطقة وخلق الحوار الإيجابيّ".وأعرب وزير الخارجيَّة فؤاد حسين عن "شكره وتقديره لمواقف حكومة فنلندا في دعم العراق في جميع المجالات".