ائتلاف علاوي يجدد التأكيد: انتخابات مبكرة.. وإلا؟

وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "عقد اليوم بحضور زعيمه اياد علاوي، وعددٍ من الشخصيات الوطنية التي انضمت اليه، اجتماعاً موسعاً ناقش خلاله مستجدات الوضع السياسي في العراق".وأضاف، أن "الاجتماع ناقش بشكلٍ مفصل مسألة الانتخابات المبكرة، حيث اكد المجتمعون ان المهمة الرئيسة للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني تكمن في تهيئة الأجواء المناسبة لأجراء انتخاباتٍ مبكرة وفق المدة التي حددها البرنامج الحكومي على ان يسبق إجراؤها تعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات باتجاه اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وتغيير مفوضية الانتخابات الحالية وتشكيل مفوضية انتخابات قضائية جديدة على أسس مهنية واستقلالية".ودعا الاجتماع الى "تزامن الانتخابات النيابية مع انتخابات مجالس المحافظات حفظاً للمال العام وضرورة اشراك المواطنين العراقيين في الخارج والنازحين ومنحهم الحق في الادلاء بأصواتهم".وشدد الائتلاف خلال اجتماعه أيضا على "ضرورة ان تكون هنالك رقابة فعالة لمنع أية تدخلات، أو ضغوط مادية أو معنوية خارجية أو داخلية منعاً للتزوير وضمان نزاهة العملية الانتخابية، فيما حذر من ان عدم اجراء الانتخابات ضمن المدة الزمنية المحددة ستكون له آثار سلبية ستطال العملية السياسية برمتها، الأمر الذي يُرتب على الحكومة تحمل المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية والإنسانية عن هذه الآثار السلبية".