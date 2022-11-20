الكريم يباشر مهامه وكيلاً لوزير الصناعة لشؤون التخطيط

وقال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، إن "الكريم باشر عمله بوزارة الصناعة بمهام وكيل وزير الصناعة لشؤون التخطيط".وفي وقت سابق، قررت أمانة مجلس الوزراء، تكليف احمد عبد الجبار علي الكريم بمهمات وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط.