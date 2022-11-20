مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسته ليوم غد

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول الاعمال والذي تضمن خمس فقرات إضافة الى المناقشات العامة.وجاءت فقرات جدول الاعمال كالاتي:أولاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. (لجنة العلاقات الخارجية).ثانياً: القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية unido) لجنة العلاقات الخارجية).ثالثــــــاً: القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية (لجنة الامن الدفاع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام لجنة حقوق الانسان لجنة الخدمات والاعمار لجنة النقل والاتصالات).رابعا: تقرير ومناقشة القراءة (الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (۱۹) لسنة ۱۹۹۷ لجنة الاوقاف والعشائر ، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً .وايلولتها اللجنة المالية لجنة الخدمات والاعمار لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية).سادساً: مناقشات عامـة.