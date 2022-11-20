الخارجية تدعو الشركات البريطانيَّة للاستثمار في العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى مع نظيره البريطانيّ جيمس كليفرلي على هامش اجتماعات حوار المنامة/18 الذي تجري أعماله في العاصمة البحرينيَّة المنامة".وأكد حسين، على "ضرورة تفعيل العلاقات العراقيَّة-البريطانيَّة على مُختلِف الصعد ومنها (الإقتصاديَّة والماليَّة)"، داعياً الشركات الاستثمارية البريطانيَّة إلى "الاستثمار في العراق، مُشيداً بالاستقرار الماليّ الذي يمر به بلدنا في الوقت الحاليّ، ومُناقشة وضع الشركات الاستثمارية في البصرة".وبحث اللقاء، وفق البيان، "سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهميَّة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، كما تمت مناقشة دور العراق الرياديّ في المنطقة، وجُهُوده في مُحاربة الإرهاب".وأكّد الجانبان "أهمّية مُواصَلة جُهُود مُحارَبة التنظيمات الإرهابيّة؛ لأنّها تُشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".من جانبه، أكَّد وزير الخارجيَّة البريطانيّ "التزام الحكومة البريطانيَّة على مواصلة الدعم للحكومة العراقيَّة في المجالات الإقتصاديَّة، الأمنيَّة، مُكافحة الإرهاب، وفي مجالات الطاقة المُتجددة والاستثمار ومُكافحة آثار التغيرات المناخيَّة، مُبدياً رغبة حكومته برفع وتيرة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وتطويرها فيما يخدم المصالح المُشترَكة".