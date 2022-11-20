السوداني وحمودي يؤكدان أهمية تصحيح المسارات الخاطئة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، اليوم الاحد، أهمية دعم الحكومة لتصحيح المسارات الخاطئة.



وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "استقبل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى في مكتبه ببغداد".

وشهد اللقاء بحسب البيان "مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة الحالية من قبل الفعاليات السياسية والاجتماعية؛ للقيام بواجبها الوطني في تلبية حاجات المواطنين وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، نحو محاربة الفساد وتطوير الأداء المؤسساتي".