غداً.. السوداني يتوجه الى الأردن في أول زيارة رسمية

يتوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم غد الاثنين الى الأردن في أول زيارة رسمية له.

وقالت قناة المملكة الأردنية في خبر لها، "يتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاثنين الى الأردن في أول زيارة له بعد انتخابه". ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.