السوداني يصل الأردن في زيارة رسمية

وذكر المكتب الإعلامي في بيان مقتضب ورد الى السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية.وفي بيان لاحق، "استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عمّان بمراسم رسمية".يشار الى أن الزيارة تعد الأولى دوليا للسوداني منذ تسلمه مهام الحكومة في تشرين الأول الماضي.