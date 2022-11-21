مجلس النواب يفتتح جلسته بـ 6 فقرات

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي افتتح أعمال الجلسة رقم (12) للسنـة التشريعية الأولى/ الفصـــل التشريعـــي الثاني".وأضاف البيان، أن "الجلسة افتتحت بحضور 167 نائبا".