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مجلس النواب يفتتح جلسته بـ 6 فقرات
سياسة
2022-11-21 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,856 مشاهدة
افتتح مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي افتتح أعمال الجلسة رقم (12) للسنـة التشريعية الأولى/ الفصـــل التشريعـــي الثاني".
وأضاف البيان، أن "الجلسة افتتحت بحضور 167 نائبا".
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